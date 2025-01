Tg24.sky.it - Maltempo in Sicilia, danni e richieste di soccorso a Catania. VIDEO

Leggi su Tg24.sky.it

Vigili del fuoco in azione nel Catanese, colpito dall'ondata diche nelle ultime ore si è abbattuta anche sulla. Diversi gli interventi effettuati in tutto il territorio della provincia. A Misterbianco un automobilista è rimasto bloccato nell'abitacolo della propria vettura in una strada completamente invasa dall'acqua. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Sei, invece, gli interventi ancora in corso che riguardanod'acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e prosciugamenti. Le situazioni più critiche a, Palagonia e Riposto.Anche nell'enneseUn forte vento a raffiche e la pioggia stanno anche colpendo Enna. Ci sono alberi caduti sulla 117 bis, la strada che da Enna va a Piazza Armerina e sulla statale 192, strada obbligatoria per chi dall'autostrada, dadeve raggiungere Enna.