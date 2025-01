Liberoquotidiano.it - Maltempo: fabbricato disabitato crolla a Caltanissetta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Agrigento, 17 gen. (Adnkronos) - Momenti di paura questa sera adove undi un piano,, èto in via Cappuccini, traversa di Via Niscemi in pieno centro storico. La palazzina fatiscente da tempo era puntellata. Sotto le macerie è rimasta una utilitaria di proprietà di un residente del palazzo di fronte. Sul posto I vigili del fuoco, il 118 e la polizia.