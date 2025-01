Arezzonotizie.it - L'ultimo saluto a Cristina Franchi. Inquirenti al lavoro per ricostruire le ultime ore della donna

Sono fissati per domani, 18 gennaio, i funerali di, la 54enne di Terranuova Bracciolini morta all'ospedale di Siena lo scorso 9 gennaio. La, come noto, era stata ricoverata a Le Scotte dopo essere stata trovata priva di sensi sul pavimentocamera da letto in casa.