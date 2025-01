Lapresse.it - Lucca, pensa di avere l’influenza ma è incinta: incredibile storia da Altopascio

Notizia shock da: una donna non si è resa conto di esserefino al momento del parto. La vicenda, che ha dell’, è raccontata dal Corriere Fiorentino: il padre, Giacomo Paoli, pizzaiolo di 43 anni che abita a Badia Pozzeveri, “è diventato papà da poco più di 24 ore di una bambina di 3,350 kg e 51 cm di lunghezza che si chiama Michela” scrive il Corriere Fiorentino. “Di cui né lui, né la compagna Valentina Mecchi, cameriera di 42 anni, sapevano nulla fino all’alba di mercoledì”.L’uomo ha raccontato che la compagna ha “accusato gonfiori di pancia” e hato a un’allergia ma non ha mai avuto malori o dolori così forti da sospettare qualcosa di più.va diun’influenza, o qualcosa di simile. Va in farmacia perché ha febbre e vomito ma le viene detto che forse si tratta di un virus di stagione.