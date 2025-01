Genovatoday.it - Lotto, a Genova terno da oltre ventimila euro sulla ruota di Milano

Liguria a segno con il. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, acentrato unda 22.500grazie alla combinazione 15, 26, 57di.L'ultimo concorso delha distribuito premi per 5,7 milioni di, per un importo totale da inizio 2025 di 55.