Sport.quotidiano.net - Lotta: il trofeo internazionale pasi a cesenatico. Minardi e Dumitru, gli atleti Cab sfiorano il podio

E’ ripartito dail 2025 dellaolimpica e nazionale e dal training Camp al Villaggio Accademia. Al termine della tre giorni, il classico, prima tappa della stagione. Il Clubco Bologna fa esordire sulla materassina diduesenior: Hasannella categoria 70 chili per lo stile Libero e Giovannicategoria 97 chili per la Greco Romana. Nella prima giornata, Hasan disputa tre incontri dimostrando grande grinta e nel terzo incontro dopo aver sfiorato la vittoria per schiena deve desistere dal proseguire per una forte contusione riportata al sopracciglio sinistro. Chiude al quinto posto. Nella seconda giornata la Greco Romana con Giovanniche prende parte a tre incontri e sfiora ilclassificandosi al quarto posto.