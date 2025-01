Milleunadonna.it - Loredana Errore, il terribile incidente e il ritorno in tv: "Muovevo solo gli occhi, ero paralizzata"

Leggi su Milleunadonna.it

Chi ricorda? Nella prima puntata di “Ora o Mai Più”, condotto da Marco Liorni, ha cantato con grandissima emozione “Ragazzacielo” con il suo tutor Marco Masini. Si è piazzata sesta in classifica con otto punti. Erano anni che non si esibiva in Tv dopo il successo di Amici e.