LIVE – Super-G maschile Wengen 2025 sci alpino | aggiornamenti in DIRETTA

Latestualedel-g di, gara valida per la Coppa del Mondo2024/di sci. Tornano le gare di velocità, all’esordio nel nuovo anno dopo l’ultimo appuntamento di fine dicembre a Bormio; si riparte dalla storica Lauberhorn, la pista più lunga e una delle più impegnative dell’intero Circo Bianco. In-g parte con i favori del pronostico Marco Odermatt, che qui ha già vinto nel 2022 (e due volte l’anno scorso in discesa), e comanda la classifica generale di specialità. Non ci saranno gli ultimi due vincitori, ovvero Aleksander Aamodt Kilde e Cyprien Sarrazin, entrambi out per problemi fisici e che non rientreranno prima della prossima stagione.In una pista così difficile e selettiva non sarà così facile vedere sorprese, ma al contrario potrebbero esaltarsi atleti che hanno fin qui disputato una stagione in chiaroscuro come Vincent Kriechmayr e James Crawford, senza dimenticare i due elvetici Stefan Rogentin e Franjo von Allmen.