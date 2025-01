Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: Deromedis cerca il riscatto dopo gara-1

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 Va in scena-2 in quel di, in Austria, e questa può essere occasione diper Simonela prova opaca di ieri.10.11 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella tappa di Coppa del Mondo di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della quinta tappa della Coppa del Mondo di2024/ladi ieri si replica ancora a.Sarà la giornata delper Simone? L’azzurro purtroppo non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione in-1: già il trentino aveva fatto fatica negli ottavi di finale, poi è stato estromesso nei quarti di finale. Una partenza non esaltante lo ha subito costretto a rincorrere per concludere infine in quarta piazza.