Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hon/Saville, Australian Open 2025 in DIRETTA: tra poco in campo le campionesse olimpiche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04:30 Inizia il 3° tra Cornea/Navone e Krawietz/Puetz, poi Sara e Jas.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’esordio delleSarae Jasmineneglidi doppio femminile. Prime rivali in ordine di tempo le wild carde Priscilla Hon e Daria.La coppia di doppio tosco-romagnola, dopo essersi tolte una marea di soddisfazioni nell’anno solare 2024, giocherà quasi solamente i tornei del Grand Slam insieme. L’obiettivo è quello di portare Jasminea trionfare in un Major, singolo o doppio non fa differenza. L’azzurra c’è vicina, le due finali in singolare, la finale di doppio femminile a Parigi e soprattutto l’oro olimpico lo testimoniano: chi meglio di Saraper riuscirci.