Oasport.it - LIVE Dakar 2025, ultima tappa in DIRETTA: Sanders trionfa tra le moto, Al Rajhi si difende su Lategan e vince nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33– Il brasiliano Lucas Moraes si aggiudica la vittoria dell’, precedendo di 1’33” Al-Attiyah e di 2’11”. Nessun imprevisto nel finale per il saudita Yazeed Al, che ha gestito la situazione perdendo un paio di minuti dama conservando la leadership in classifica generale sul sudafricano per 3’57”. Primo trionfo assoluto in carriera allaper Al.9.35– Dopo 42 dei 61 km della prova speciale il miglior tempo provvisorio è di Al-Attiyah con 38? su Ekstrom e 42? su. 6° a 2’20” Al, che ha perso contatto quindi con gli altri componenti del suo gruppo ma conserva un margine di oltre 4 minuti sunella classifica generale virtuale.8.34– Tra pochi minuti partiranno in contemporanea i primi quattro della classifica generale, mentre sono già impegnati sul percorso una decina di equipaggi.