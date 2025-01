Impresaitaliana.net - Liriche di Colori, a Pomigliano la mostra di Armando Picone

Leggi su Impresaitaliana.net

Domani, 18 gennaio, la presentazione delladi: Paesaggi e Visioni” nella “Sala delle Capriate” dell’ex Antica Distilleria in via Roma, 281d’Arco. «Questarappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità, un’occasione per immergersi nella bellezza e nella profondità dell’arte di, un artista capace di trasformare i paesaggi in emozioni visive».Così Giovanni Russo, Assessore alla Cultura did’Arco, in merito allapersonale di, “di: Paesaggi e Visioni”, che sarà inaugurata oggi 17 gennaio 2025 – con vernissage sabato 18 gennaio alle ore 17 – presso la prestigiosa “Sala delle Capriate” dell’ex Antica Distilleria in via Roma, 281 ad’Arco, con la curatela della professoressa Margherita Romano, vicepresidente della “Fondazione Officina delle Culture did’Arco”, l’allestimento a cura di Rosanna Iossa ed il patrocinio del Comune did’Arco e della Città Metropolitana di Napoli.