Infobetting.com - Lione-Tolosa (sabato 18 gennaio 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi su Infobetting.com

Clamorosamente eliminato dalla coppa di Francia per mano di una squadra di National 3 ildi Sage affronta quest’oggi in campionato ildi Martinez per riprendere la marcia in Ligue1. I Gones hanno clamorosamente sottovalutato l’impegno trovando una squadra con il coltello tra i denti brava a ribattere colpo su colpo. Il 2 a 2 al 90? ha premiato i locali che poi hanno .InfoBetting: Scommesse Sportive e