Calcionews24.com - L’inizio (graduale) della “serie d’oro” nerazzurra di Emiliano Mondonico: Atalanta Napoli 1996/1997

Leggi su Calcionews24.com

Quell’che scaturì la risalita dei nerazzurri bergamaschi guidati in panchina daL’è ricordata da tutti per il trio delle meraviglie formato da Lentini, Morfeo e Filippo Inzaghi. Una squadra tanto competitiva quanto bella da vedere, arrivando a sfiorare il terzo posto in classifica grazie a dieci risultati utili consecutivi .