Lidentita.it - L’Ia cresce nelle grandi imprese, di meno nelle pmi

Leggi su Lidentita.it

a ritmo sostenuto in Italia, nel solo 2023 ha contato per un valore di 674 milioni di euro, segnando un +55% rispetto all’anno precedente. Anitec-Assinform in un report sul mercato nel nostro Paese prevede che anche nell’anno trascorso la dinamica di crescita mantenga il suo ritmo portando il mercato a 909 milioni di ., dipmi L'Identità.