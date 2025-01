Lega fa quadrato attorno a Zaia | Partita Veneto irrinunciabile squadra che vince non si cambia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Farea Lucain, chiedendo alla premier Meloni di "guardare anche agli interessi della coalizione e non solo a quelli di Fratelli d'Italia". Ma anche rafforzare la leadership di Salvini, in vista del congresso nazionale che il leader di via Bellerio vorrebbe fare "entro marzo". Nel consiglio federale leghista, .L'articolofa: “chenon si” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.