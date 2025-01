Ilrestodelcarlino.it - Le glorie di casa nostra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

All’alba del suo 23° anno, il trofeo Balsamic Golf Trophy - Trofeo dell’Aceto Balsamico di Modena riceve la nomination agli Italian Golf Awards. Nasce nel 2003 il circuito di golf che porta il prodotto principe della gastronomia modenese nei circoli e nelle club house dei campi di golf di tutta Italia. Ideato da Loris Stradi, Geminiano DOC, il circuito si è subito fatto apprezzare sia per la particolare eccellenza gastronomica presentata, sia come veicolo informativo delle produzioni tipiche di un territorio. Nel corso di questi 23 anni, che lo annoverano tra i circuiti più longevi del panorama golfistico italiano, molti sono stati i riconoscimenti ricevuti: oltre ai Patrocini del Comune e della Provincia di Modena, ed anche della Regione Emilia Romagna, si sono aggiunti per la sua particolarità anche il Patrocinio del Ministero del Turismo e quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino a ricevere nell’anno 2005 la Targa di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana, un riconoscimento concesso a chi si adopera per la divulgazione delle tradizioni e della cultura italiana nel mondo.