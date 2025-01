Latinatoday.it - Latina piange la scomparsa di Bicio: il saluto il Mattia Perin

Grande dolore in città per la morte di Fabrizio Roma, detto "", magazziniere delCalcio e grande tifoso: per i colori nerazzurri, che aveva cuciti addosso, ha speso la sua intera esistenza. Il club è in lutto e allo stesso modo tutta la città: per anni, infatti, è stato il factotum.