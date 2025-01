Fanpage.it - “Lasciati a piedi all’1 di notte da Flixbus, il pullman ha saltato la fermata e ho speso 295 euro di taxi”

Filippo, 59 anni, è un passeggeroche ha contattato Fanpage.it per raccontare la sua esperienza. Nell'estate del 2023, insieme a sua moglie, è andato a Reggio Emilia per assistere a un concerto. Ma, al termine dell'evento, finito in piena, ilche aveva prenotato non si è fermato: "Ho295di, non potevamo rimanere in mezzo alla strada".