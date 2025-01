Agi.it - L'annuncio di Claudio Ranieri, "a fine stagione smetto"

AGI - Lo aveva già detto alladel campionato scorso, quando aveva portato il Cagliari a guadagnarsi una meritata e sofferta salvezza in serie A. Ma poi la chiamata della Roma lo aveva costretto a riprendere tuta e scarpette e a presentarsi a Trigoria come nuovo tecnico., 73 anni, stavolta ha deciso: aanno smette davvero. La sua esperienza come allenatore giallorosso si chiude il prossimo giugno. Lo ha annunciato ai microfoni di "Dribbling", in onda sabato alle 18.30 su Rai 2. In vista della2024-25 "il club cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la squadra nell'élite del calcio italiano ed europeo".