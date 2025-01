Pordenonetoday.it - Lancia la bandierina e colpisce l'arbitro donna: partita sospesa e maxi squalifica per il dirigente

Leggi su Pordenonetoday.it

Prima gli insulti, e poi il lancio dellacontro l', costretto a interrompere il gioco. L'ennesima follia è andata in scena in unadi calcio giovanile dove a sfidarsi erano le squadre 'B' del Chions e del Maniago Vajont. Il triplice fischio è arrivato in largo anticipo.