Lago di Comabbio, la Guardia di Finanza: "Imu non pagata per 540 mila euro"

Como – I militari delladihanno constatato il mancato pagamento dell'IMU da parte di una struttura ricettiva situata nei pressi deldi. In particolare, i militari della Sezione Operativa Navaledi Lugano hanno verificato che, per il periodo dal 2019 al 2024, non sarebbero stati pagati tributi locali per un importo complessivo pari a circa 540.000, comprensivo delle previste sanzioni. L'attività è stata eseguita a seguito di un pregresso controllo demaniale effettuato nel 2023, con il quale erano stati constatati illeciti urbanistici relativi al mancato accatastamento di 300 unità abitative collocate su un'area di 67.000 mq, con la conseguente segnalazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio dei singoli proprietari degli immobili ai fini della regolarizzazione urbanistica.