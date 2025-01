Messinatoday.it - La scuola va in comune, nuovi Pcto a Palazzo Zanca

Leggi su Messinatoday.it

“L’amministrazione comunale, nel recepire la normativa di riferimento, legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha ridenominato i percorsi di alternanza-lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento () e ridefinito le finalità e le modalità operative, ha avuto.