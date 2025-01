Quicomo.it - La partita del Como fa slittare la raccolta rifiuti in zona stadio

Leggi su Quicomo.it

In occasione dell’incontro calcistico previsto per lunedì 20 gennaio 2025, il Comune diha disposto il posticipo delladeiin alcune vie limitrofe allo, per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di ordine pubblico. La decisione riguarda le frazioni di.