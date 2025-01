Feedpress.me - La fortuna bacia Scicli, vinti 50mila euro con il 10eLotto

Leggi su Feedpress.me

L'ultimo concorso deldi giovedì 16 gennaio premia la Sicilia: un 9 Oro regalaa unto giocatore di, in provincia di Ragusa. L'ultimo concorso delha distribuito premi per 23,6 milioni diin tutta Italia, per un totale di 177,3 milioni da inizio anno.