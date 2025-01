Fanpage.it - Jorge Jesus svela tutta la verità su Neymar all’Al Hilal: “Non può più giocare a quel livello”

Leggi su Fanpage.it

messo alla porta dall'Ale dache pubblicamente ha spiegato come il brasiliano non sia più in grado di essere ai suoi livelli abituali: "Non è facile, fisicamente non riesce a tenere il passo della squadra”.