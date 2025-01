Leggo.it - Jennifer Alcani morta a 13 anni: la serata a bere (di nascosto) con gli amici più grandi, la corsa a 150 km/h su TikTok, lo schianto fatale

Leggi su Leggo.it

non ce l'ha fatta. Dopo 6 giorni di agonia èla ragazzina di soli 13che era rimasta ferita in maniera gravissima in un incidente stradale avvenuto prima.