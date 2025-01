Torinotoday.it - Ivrea, pusher scappa poi ingaggia una colluttazione con gli agenti: poliziotto contuso

Un cittadino rumeno di 21 è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia di Stato. Tutto inizia quando glidel Commissariato die Banchette notano due giovani, in via Matteotti, che alla vista della volante dividono le.