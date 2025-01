Influenza | Iss continua l’aumento dei casi La Campania tra le regioni più colpite

Leggi su Ildenaro.it

del numero didi sindrome simil-le nella seconda settimana dell’anno, dal 6 al 12 gennaio. Il livello di incidenza in Italia è pari a 14,3per mille assistiti,(12,1 nella settimana precedente), eistimati, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 841mila, per un totale di circa 6.793.000 a partire dall’inizio della sorveglianza. Lo evidenzia l’ultimo rapporto RespiVirNet appena pubblicato. L’incidenza è in aumento in tutte le fasce di età. Maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni di età, in cui l’incidenza è pari a 25,5per mille assistiti (22,6 nella settimana precedente). Lemaggiormentesono Toscana, Lazio, Abruzzo,, Puglia e Sicilia. Durante la settimana dal 6 al 12 gennaio, la percentuale dei campioni risultati positivi all’sul totale dei campioni analizzati risulta pari al 27,2%, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente (25,3%).