Inflazione in aumento a dicembre nell’Eurozona

ROMA (ITALPRESS) – L’ha mostrato un. I dati di Eurostat indicano un incremento del 2,4% su base annua dei prezzi al consumo, in confronto al 2,2% di novembre. Su base mensile, è stata registrata una variazione del +0,4%, rispetto al calo dello 0,3% del mese precedente. I tassi dipiù bassi sono quelli di Irlanda, Italia, Lussemburgo, Finlandia e Svezia. I più alti in Romania, Ungheria e Croazia. La componente a incidere di più sull’è quella dei servizi, seguita da prodotti alimentari, alcolici e tabacco, beni industriali ed energia. Eurostat ha inoltre certificato, nel terzo trimestre del 2024, l’dei prezzi delle case in 22 Stati membri. I più elevati in Bulgaria, Polonia, Ungheria, Croazia e Paesi Bassi./gtrUnlimited News - Notizie dal mondo