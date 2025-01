Ferraratoday.it - Incidente in città, pedone investito da un'auto: trasportato in ospedale

Leggi su Ferraratoday.it

Attimi di paura, venerdì nel primo pomeriggio, a Pontelagoscuro. Poco dopo le 14, infatti, un’utilitaria ha colpito in pieno un uomo che stava attraversando la strada (a quanto sembra, sulle strisce pedonali). L’è avvenuto all’altezza dell’intersezione tra via Venezia e via Mestre.