Incendio di Sperone Av del 14 gennaio primi risultati monitoraggio diossine e polveri sottili

: Monitoraggi rilevano livelli di inquinanti atmosferici superiori ai limiti di riferimento.162025 – Sono disponibili idegli accertamenti in corso in seguito all’che nella notte tra il 13 e il 14è divampato nella zona Pip del Comune di(ditta Valtex srl – si rimanda al precedente comunicato del 14per un quadro completo dell’intervento svolto finora dall’Arpa Campania).In esito al primo ciclo di, svolto con un campionatore ad alto flusso di aria posizionato nei pressi del luogo dell’, per ventiquattro ore in data 14-15, la sommatoria di, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera è risultata pari a 7,434 pg/Nm3 (picogrammi per normal metro cubo), ampiamente superiore ai limiti di riferimento utilizzati dalla comunità scientifica: 0,15 pg/Nmc (fonte: LAI-Germania); 0,1 pg/Nmc (fonte: Oms Air Quality Guidelines – Second Edition 2000).