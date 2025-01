Unlimitednews.it - In Italia l’intelligenza artificiale vale 674 milioni, +55% nel 2023

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato delinconferma una dinamica di forte crescita, con un valore consolidato neldi 674di euro,rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal report pubblicato da Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT in. Pur non mancando profonde disomogeneità strutturali, le previsioni per il 2024 sono altrettanto positive, con una stima di crescita del 34,8% che porterà il mercato a toccare i 909di euro. E’ il settore bancario a guidare l’adozione dell’IA con investimenti pari a 173,6, mentre il comparto Telco & Media ha raggiunto i 161,6. Viene definita strategica l’importanza dell’IA generativa, che orienta le scelte di investimento delle imprese.