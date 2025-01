Reggiotoday.it - In corso la prevendita per assistere a Reggina-Città di Sant'Agata

Leggi su Reggiotoday.it

E' inladella partitadi'Agata, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 20^ giornata del campionato di serie D (girone I). Sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso in tutti i punti vendita VivaTicket.