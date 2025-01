Ilrestodelcarlino.it - In arrivo un punto di primo soccorso per le tartarughe

Una bella novità innel comune di Grottammare: la creazione di un centro diper lemarine. Sarà operativo nel Villaggio della piccola pesca dove, per il momento, è stato individuato un piccolo box che è stato ritenuto sufficiente dalla Fondazione Cetacea onlus di Riccione, che il 10 dicembre scorso ha eseguito un sopralluogo nel sito. Come prima destinazione, in attesa di individuare box non più utilizzati dai pescatori, il centro opererà in un locale piccolo, dove sarà sistemato il materiale necessario per i primi soccorsi da prestare aferite in attesa di essere consegnate, nelle 24 ore successive, al centro Cetacei di Riccione. "Orgogliosi di avviare uno degli obiettivi del programma elettorale, l’attivazione di un servizio di pronto intervento per lespiaggiate – spiega l’assessore Alessandra Biocca - Grazie all’indispensabile collaborazione con la Fondazione Cetacea di Riccione l’amministrazione ha iniziato a fare i primi passi per la realizzazione del centro diper lemarine rinvenute in spiaggia.