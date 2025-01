Ilrestodelcarlino.it - Il vescovo a cavallo benedice gli animali nel giorno di Sant’Antonio

Cagli (Pesaro Urbino), 17 gennaio 2025 - Nella giornata della festa diAbate, protettore degli, hanno sfidato ugualmente il freddo pungente alle falde del Monte Nerone numerose persone. Verso le 11 mentre tutti attendevano la tradizionale benedizione deglipresenti, in gran parte muli e cavalli, a sorpresa hanno visto spuntare in alto ed in sella ad unildella Diocesi di Fano, Cagli, Fossombrone e Pergola, Andrea Andreozzi, che ha iniziato ad impartire la benedizione avviandosi tra le ali di persone nella piazzetta della frazione. Una benedizione insolita per Pianello nei tanti decenni di questa festa organizzata dai volenterosi abitanti. Numerose persone sono arrivate dai centri limitrofi e dalla vicina Umbria, presenti anche il sindaco di Cagli con alcuni amministratori comunali ed il consigliere regionale Giacomo Rossi.