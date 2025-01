Milanotoday.it - Il "pusher" che vende zucchero a velo del pandoro al posto della cocaina

Lo ha ammesso davanti ai poliziotti che lo hanno fermato: in quelle bustine c'era una sostanza cheva come, ma che di illegale in realtà non aveva niente. Perché un 19enne marocchino fermato nei giorni scorsi dalla polizia a Pallanza, a Verbania, offriva in realtàdel.