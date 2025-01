Ilfoglio.it - Il piccolo Gimmy è il grande protagonista di Un posto al sole

Tutti sanno che la collega di Rossella si è tirata indietro dalla denuncia al primario, e ora è lei l’unica ad accusarlo, con tutte le conseguenze del caso sia penali sia sul lavoro. Chi vorrà credere alle sue accuse senza prove contro un primario figlio di primario? Forse, di fronte a questa situazione, genitori e fidanzato finalmente si renderanno conto della gravità e si decideranno a intervenire. Ma ildella puntata è senza dubbio il. Come già per Manuel, ma anche per il suo amico Camillo, è la conferma che in Upas gli attori più bravi sono i bambini. In un pomeriggio con il nonno e il compagno di scuola, durante il quale come al solito Renato non si fa mai i fatti suoi,finisce per rispondergli male. E quando il padre lo rimprovera, con l’ingenuità e la sincerità di un bambino, rivela che anche Nico in realtà non ne può più del padre, perché anche se i due sono cresciuti continua a impicciarsi delle loro cose private.