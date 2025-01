Fanpage.it - Il nuovo Topolino in dialetto è già un caso, ormai è introvabile: quanto vale ora

Leggi su Fanpage.it

Il numero 3.608 diha cinque varianti diverse. Una in italiano e poi quattro in altrettanti dialetti regionali: milanese, napoletano, fiorentino e catanese. L'idea è nata per celebrare la giornata nazionale dei dialetti e sembra stia piacendo molto: su eBay si trovano già i numeri a prezzi molto più alti di quelli di vendita.