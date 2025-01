Ilfoglio.it - Il modello tedesco, che ispira l’Europa, mostra i suoi limiti. Si allarga il divario con gli Usa

Leggi su Ilfoglio.it

L’economia tedesca sta attraversando la crisi più grave del dopoguerra: la Grande Germania è in recessione per il secondo anno consecutiv. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti