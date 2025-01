Quotidiano.net - Il mistero Orlandi . Il ruolo del boss tra fede e malavita

Leggi su Quotidiano.net

Una ragazza scomparsa, unsepolto tra i santi e un sacerdote che parla di bontà e fiori. Emanuela, Enrico De Pedis e don Pietro Vergari: tre nomi che si intrecciano in un racconto dove nulla è come sembra, in una città, Roma, che custodisce i suoi segreti con la stessa cura con cui protegge le sue rovine millenarie. Emanuela, quindicenne, è uscita di casa un giorno di giugno del 1983 ed è scomparsa nel nulla. Unche da allora non ha smesso di tormentare il Vaticano, il crimine organizzato e un sistema fatto di silenzi e compromessi. E proprio tra quei silenzi emerge il nome di Enrico De Pedis, detto Renatino, capo indiscusso della Banda della Magliana e protagonista di un groviglio che va ben oltre le strade della Capitale. Davanti alla Commissione bicamerale d’inchiesta, don Pietro Vergari, ex rettore della Basilica di Sant’Apollinare, ha descritto Renatino come "una persona buona che portava sempre i fiori".