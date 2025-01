Teleclubitalia.it - Il Giugliano stravolge l’attacco, ufficiale la cessione di Ciuferri al Trapani.

Ore frenetiche in casa il, con il mercato invernale che entra nel vivo, i gialloblù stravolgono il reparto offensivo con un’operazione in entrata ed una in uscita. Nella serata di ieri sono state ufficializzate ladi Flavioche si trasferisce ale l’arrivo di Francesco Del Sole, attaccante classe 1998 in .L'articolo Illadial. Teleclubitalia.