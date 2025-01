Udinetoday.it - Il Giardino Ricasoli subirà un restyling architettonico e naturalistico

Leggi su Udinetoday.it

Ilè al centro di un grande progetto di riqualificazione architettonica e naturalistica, che ha come fine la conservazione e valorizzazione dell’intera area di oltre 10 mila metri quadri compresa tra piazza Patriarcato, via Lovaria e via Piave. "Dopo aver chiesto e ottenuto.