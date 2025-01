Linkiesta.it - Il garantismo non si concilia con il modello ungherese

Da decenni la magistratura italiana, sempre pronta a denunciare campagne di delegittimazione ai suoi danni, delegittima il parlamento, il governo e i partiti denunciando qualsiasi accenno di riforma come un attentato alla sua indipendenza, o più semplicemente come un tentativo di sottomettere la giustizia al potere politico. E ovviamente lo stesso vale per la riforma Nordio approvata ieri alla Camera in prima lettura, con il voto dei partiti di maggioranza, cui si sono aggiunti quelli di Più Europa e Azione (Italia viva si è astenuta). Chi abbia davvero a cuore lo stato di diritto, le garanzie costituzionali a tutela della libertà del cittadino e la separazione dei poteri non può non diffidare di simili allarmi, almeno se ha vissuto in Italia negli ultimi trent’anni, e li ha dunque sentiti utilizzare quotidianamente per difendere le peggiori aberrazioni, dall’abuso della custodia cautelare a quello delle intercettazioni, e più in generale una posizione di potere che ha garantito finora ai magistrati, al tempo stesso, il massimo di capacità di influenza e il massimo di impunità.