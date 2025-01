Bresciatoday.it - Il fenomeno Marco Bracci sulla strada della Millenium Brescia

Leggi su Bresciatoday.it

La Banca Valsabbinasi allontana, ancora una volta in questo mese di gennaio, dalle mura di casa per raggiungere il ParaParenti di Santa Croce sull’Arno, in vistasettima giornata di Regular Season, prevista per domenica 19 gennaio, alle 17. Se le padrone di casa.