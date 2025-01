Forlitoday.it - Il direttore generale dell'Ausl: "Il Cau previsto a Forlì si farà. I lavori stanno procedendo"

Leggi su Forlitoday.it

"Il Causi. I, come più volte anticipato". Così ilRomagna Tiziano Carradori replica al consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Massimiliano Pompignoli sul futuro del Cau. "Come per tutte le esperienze innovative, le.