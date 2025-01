Reggiotoday.it - Il Calcio è Arte, Donadoni e Tassotti: "La Reggina merita di tornare al suo posto, in ben altre categorie"

Leggi su Reggiotoday.it

E’ stata una giornata intensa e pcipata a Reggio Calabria, per gli ex campioni delitaliano, Robertoe Mauro, stelle del Milan e della Nazionale, ospiti in occasione degli incontri con gli studenti, previsti dalla mostra "Il", promossi dalla Città.