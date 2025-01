Chietitoday.it - Il calcio a 5 piange Francesco Nicola Primavera, morto a soli 32 anni

Grave lutto nel mondo del futsal abruzzese e in tutta la comunità sportiva locale per la prematura ed improvvisa scomparsa di.Calcettista in forza nell'Asd Minervaa 5 di Chieti, la vita disi è spenta oggi a32. A quanto si è appreso.