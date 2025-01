Quotidiano.net - Il Bitcoin sale oltre 100.000 dollari in attesa di Trump

Criptovalute in rialzo in vista dell'insediamento di Donaldalla Casa Bianca. Ilguadagna l'1,5% e tornala soglia dei 100mila(101.576). In deciso in rialzo anche Ethereum (+1,8%), Binance (+1,1%) e Dogecoin (+3,6%).