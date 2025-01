Liberoquotidiano.it - I tormenti del "Duce" Marinelli: la diretta. "Ecco l'imperdonabile dimenticanza degli ossessionati da M"

Leggi su Liberoquotidiano.it

ci qui, vogliamo raccontarvi anche questa sera "Tutta la sofferenza di Lucaminuto per minuto". Le due puntate che andranno in onda questa sera su Sky ci raccontano l'ascesa al potere del. Ed è proprio nel quarto episodio che l'addoloratissimomentre interpreta Mussolini, ormai a un passo dall'incarico di primo ministro, pronuncia la frase in salsa trumpiana "Make Italy great again".si esibisce in un monologo in cui esalta le virtù del: "Sono il più giovane primo ministro, a 39 anni, in soli 16 mesi da parlamentare, figlio di un fabbro, attendo l'incarico di formare il nuovo governo da Sua Maestà. Ci avreste scommesso?", afferma chiudendosi alle spalle una delle porte del teatro San Carlo di Napoli. Forse il momento di più alto dolore pere in questa serata vogliamo essergli ancora vicini commentando live, con le firme di Libero, il travaglio interiore dell'attore che sta ancora chiedendo scusa alla nonna per aver interpretato Benito Mussolini.